AZ Alkmaar-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio per Pellegrini, Felipe Anderson falso nove

La Lazio scenderà in campo alle 21 ad Alkmaar contro l'AZ per inseguire la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novanta minuti, o forse più, per ribaltare il 2-1 dell'andata. La Lazio scenderà in campo alle 21 ad Alkmaar contro l'AZ per inseguire la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Maurizio Sarri schiera Felipe Anderson come centravanti al posto di Ciro Immobile. Al suo fianco ci saranno Cancellieri e Zaccagni. In difesa Romagnoli vince il ballottaggio con Casale per un posto al fianco di Gila con Marusic e Pellegrini a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. In mezzo al campo non c’è Luis Alberto ma Basic con Milinkovic-Savic e Vecino. Risponde Jansen con Ryan fra i pali, Sugawara, Goes, Hatzidiakos e Kerkez in difesa. A centrocampo con Mijnans ci sono Classe e Reijnders mentre in attacco spazio al tridente formato da Odegaard, Pavlidis e Karlsson.