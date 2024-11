Conference, gioia per Natan: in gol nel 2-1 del Betis contro il Celje

vedi letture

Il vantaggio degli spagnoli è stato firmato da Natan, brasiliano in prestito dal Napoli

Sono terminate tutte le partite della terza giornata di Conference League in programma per le 21:00. Il Betis è riuscito ad ottenere i tre punti in pieno recupero contro gli sloveni del Celje.

Il vantaggio degli spagnoli è stato firmato da Natan, brasiliano in prestito dal Napoli, che da posizione apparentemente difficile ha svettato con potenza deviando il traversone oltre le spalle del portiere. Sei minuti più tardi il pareggio degli ospiti con Seslar, ma al 94’ gli andalusi hanno trovato con Juanmi il gol del definitivo 2-1.