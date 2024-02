Conference, i finali delle 21: Eintracht eliminato! Passano Olympiakos, Union, Sturm e Molde

Terminate tutte le partite di ritorno per i playoff di Conference League.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terminate tutte le partite di ritorno per i playoff di Conference League. Le tre sfide in programma alle ore 21:00 riservano un paio di sorprese. Su tutte l'eliminazione molto precoce dell'Eintracht Francoforte: dopo il pareggio dell'andata in terra belga, i tedeschi perdono tra le mura amiche nella sfida con il Saint Gilloise e salutano già la competizione, che perde quindi un'altra big dopo il Betis eliminato dalla Dinamo Zagabria.

Molto bene il Molde, che ne fa tre al Legia a Varsavia, e lo Sturm Graz che dopo l'abbondante successo interno dell'andata contro lo Slovan Bratislava, si ripete anche sul campo della squadra della capitale slovacca.

EINTRACHT FRANCOFORTE - ROYALE UNION SAINT GILLOISE 1-2

47' Puertas (R); 80' Eckert Ayensa (R); 88' Dina Ebimbe (E)

LEGIA VARSAVIA - MOLDE 0-3

2' e 67' Gulbrandsen; 20' Hestad

SLOVAN BRATISLAVA - STURM GRAZ 0-1

52' Biereth

FERENCVAROS-OLYMPIAKOS 0-1 (45' rig. El Kaabi )