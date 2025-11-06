Conference, i parziali delle 21: Crystal Palace avanti, Rayo sotto in casa

Oggi alle 22:02Conference League
di Francesco Carbone

Di seguito i risultati al 45' delle gare di Conference League. Bene il Crystal Palace avanti di due reti nel big match contro l'AZ Alkmaar, malissimo invece il Rayo Vallecano che deve recuperare due reti ai polacchi del Lech Poznan. Strasburgo di misura in Svezia.

Crystal Palace - AZ Alkmaar 2-0
22' Lacroix, 45' + 4 Sarr

Dinamo Kiev - Zrinjski 1-0
21' Popov

Hacken - Strasburgo 0-1
21' Enciso

Losanna - Omonia Nicosia 1-1
34' Neofytou (O), 40' Bair (L)

Lincoln - Rijeka 0-1
41' Fruk

Shelbourne - Drita 0-0

Shkendija - Jagiellonia 0-0

Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1
38' Romanchuk

Rayo Vallecano - Lech Poznan 0-2
11' Palma, 39' Kozubal