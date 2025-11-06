Ufficiale

Mainz-Fiorentina, le formazioni: le scelte di Galloppa (aspettando Vanoli)
di Fabio Tarantino

La Fiorentina torna in campo per affrontare la terza gara di Conference League contro il Mainz. Queste le scelte di formazione di Galloppa, tecnico della Primavera oggi in panchina aspettando Vanoli, scelto come erede di Pioli.

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr, Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki, Nebel, Weiper, Sieb.
A disposizione: Rieb, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hollerbach, Veratschnig, Hanche Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber.
Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Viti, Kean, Richardson, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Allenatore: Daniele Galloppa.