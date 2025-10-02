Conference, i parziali delle 21: pari Shakhtar, AZ e Legia sotto. Bene Strasburgo e Sparta Praga

di Francesco Carbone

Sono appena terminati i primi tempi delle partite di Conference League cominciate alle 21. Di seguito risultati e marcatori.

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 - 27' Piccoli (F)

Aberdeen-Shakhtar 1-1 - 8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S)

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 1-0 - 25' Rubio (AL)

Celje-AEK Atene 1-1 - 7' Kutesa (A); 34' Kovacevic (C)

Legia-Samsunspor 0-1 - 10' Musaba (S)

Rakow-Universitatea Craiova 0-0

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 0-2 - 26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST)

Sparta Praga-Shamrock Rovers 2-0 - 33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP