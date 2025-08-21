Playoff Conference, tutti i risultati: pari Shakhtar, vincono Crystal Palace e Rayo
Non solo la vittoria della Fiorentina contro il Polissya, battuto per 3-0 in Slovacchia. Questa sera si sono disputate in totale ben 24 gare valide per l'andata del playoff di Conference League. Di seguito tutti i risultati, tra i quali spiccano senza dubbio i successi delle big Crystal Palace e Rayo Vallecano:
Rosenborg (Nor) vs Magonza (Ger) 2–1
Győr (Hun) vs SK Rapid (Aut) 2–1
Hacken (Swe) vs CFR Cluj (Rou) 7–2
Hamrun (Mlt) vs RFS (Lat) 1–0
Wolfsberger (Aut) vs Omonia (Cyp) 2–1
Basaksehir (Tur) vs Univ. Craiova (Rou) 1–2
Anderlecht (Bel) vs AEK (Gre) 1–1
Breidablik (Ice) vs Virtus (San) 2–1
Celje (Slo) vs Ostrava (Cze) 1–0
Drita (Kos) vs Differdange (Lux) 2–1
Levski (Bul) vs Alkmaar (Ned) 0–2
Neman (Blr) vs Vallecano (Esp) 0–1
O. Ljubljana (Slo) vs Noah (Arm) 1–4
Polissya Zhytomyr (Ukr) vs Fiorentina (Ita) 0–3
Shakhtar (Ukr) vs Servette (Sui) 1–1
Sparta Praga (Cze) vs Riga FC (Lat) 2–0
Strasburgo (Fra) vs Brondby (Den) 0–0
Jagiellonia (Pol) vs Din. Tirana (Alb) 3–0
Lausanne (Sui) vs Besiktas (Tur) 1–1
Shelbourne (Irl) vs Linfield (Nir) 3–1
Crystal Palace (Eng) vs Fredrikstad (Nor) 1–0
Hibernian (Sco) vs Legia (Pol) 1–2
Rakow (Pol) vs Arda (Bul) 1–0
Santa Clara (Por) vs Shamrock Rovers (Irl) 1–2
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro