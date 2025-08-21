Playoff Conference, tutti i risultati: pari Shakhtar, vincono Crystal Palace e Rayo

Playoff Conference, tutti i risultati: pari Shakhtar, vincono Crystal Palace e RayoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:15Conference League
di Francesco Carbone

Non solo la vittoria della Fiorentina contro il Polissya, battuto per 3-0 in Slovacchia. Questa sera si sono disputate in totale ben 24 gare valide per l'andata del playoff di Conference League. Di seguito tutti i risultati, tra i quali spiccano senza dubbio i successi delle big Crystal Palace e Rayo Vallecano:

Rosenborg (Nor) vs Magonza (Ger) 2–1
Győr (Hun) vs SK Rapid (Aut) 2–1
Hacken (Swe) vs CFR Cluj (Rou) 7–2
Hamrun (Mlt) vs RFS (Lat) 1–0
Wolfsberger (Aut) vs Omonia (Cyp) 2–1
Basaksehir (Tur) vs Univ. Craiova (Rou) 1–2
Anderlecht (Bel) vs AEK (Gre) 1–1
Breidablik (Ice) vs Virtus (San) 2–1
Celje (Slo) vs Ostrava (Cze) 1–0
Drita (Kos) vs Differdange (Lux) 2–1
Levski (Bul) vs Alkmaar (Ned) 0–2
Neman (Blr) vs Vallecano (Esp) 0–1
O. Ljubljana (Slo) vs Noah (Arm) 1–4
Polissya Zhytomyr (Ukr) vs Fiorentina (Ita) 0–3
Shakhtar (Ukr) vs Servette (Sui) 1–1
Sparta Praga (Cze) vs Riga FC (Lat) 2–0
Strasburgo (Fra) vs Brondby (Den) 0–0
Jagiellonia (Pol) vs Din. Tirana (Alb) 3–0
Lausanne (Sui) vs Besiktas (Tur) 1–1
Shelbourne (Irl) vs Linfield (Nir) 3–1
Crystal Palace (Eng) vs Fredrikstad (Nor) 1–0
Hibernian (Sco) vs Legia (Pol) 1–2
Rakow (Pol) vs Arda (Bul) 1–0
Santa Clara (Por) vs Shamrock Rovers (Irl) 1–2