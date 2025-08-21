Tutto facile per la Fiorentina, anche in 10 uomini: tris al modesto Polissya in trasferta

La Fiorentina indirizza il playoff di Conference League vincendo 3-0 in trasferta l'andata contro gli ucraini del Polissya. Comincia subito forte la viola, che costruisce la prima azione pericolosa già dopo trenta secondi con una discesa solitaria di Dodo, contenuta dalla difesa ucraina. Al minuto 8 il playoff si sblocca già: merito di Kean, della sua discesa solitaria, e di un pizzico di fortuna che fa sbattere il suo destro sulla schiena del portiere Kudryk, dopo aver colpito il palo, e ne provoca l'autogol. La Fiorentina prosegue a spingere e alla mezz'ora raddoppia. Ispira ancora i giochi Kean, che se ne va a destra e trova Gosens sul fronte opposto dell'area. L'esterno mancino calcia forte e segna lo 0-2. Il centravanti, da grande protagonista in positivo, lo diventa in negativo appena prima dell'intervallo: Sarapii gli tira i lunghi capelli, l'attaccante reagisce malamente e l'azero Aghayev lo caccia.

Con l'inferiorità numerica accusata nel finale di primo tempo, nella ripresa entra in campo una Fiorentina più guardinga, forte anche del doppio vantaggio accumulato. Il Polissya prende campo, ma per larghi tratti della prima metà di secondo tempo non riesce a rendersi poi così pericoloso dalle parti di De Gea, sempre attento quando chiamato in causa. Attutita la voglia di rientrare in partita degli ucraini, la Fiorentina trova spazio per andare a segnare il terzo gol, con Gudmundsson che iscrive alla festa e a metà ripresa infila in diagonale lo 0-3 sulla bella traccia verticale disegnata da Ndour. Con il gol dell'islandese la partita si fa in discesa, gli ucraini perdono qualsivoglia velleità di reazione e il tutto si trascina lentamente verso il triplice fischio finale, non senza un paio di situazioni in cui i toscani sfiorano il poker. Per Pioli e i suoi ragazzi, però, il discorso qualificazione al girone di Conference sembra già ampiamente indirizzato.