La Fiorentina rischia la clamorosa remuntada, poi ribalta in 10' il Polissya: finisce 3-2

Serata dalle mille emozioni per la Fiorentina, che dopo un primo tempo da incubo riesce a ribaltare il Polissya nel finale, imponendosi per 3-2 e conquistando l’accesso al girone di Conference League. Gli ucraini, forti del vantaggio accumulato nei primi 45 minuti, avevano riaperto clamorosamente la qualificazione, andando al riposo sul doppio vantaggio. La squadra di Pioli, probabilmente condizionata dal rassicurante margine maturato all’andata, è apparsa molle e distratta, pagando a caro prezzo due errori difensivi.

Il secondo tempo ha però raccontato tutta un’altra partita. I cambi hanno dato energia alla Viola, che con il passare dei minuti ha preso in mano il gioco fino a completare una rimonta entusiasmante. Al 79’ Dodô ha accorciato le distanze, restituendo fiducia e coraggio alla squadra. Poco dopo, all’86’, è arrivato il pareggio firmato dal capitano Luca Ranieri con un tiro ravvicinato, prima che Edin Dzeko, nel finale, mettesse la firma sulla vittoria. Una rimonta che ha il sapore dell’impresa e che permette alla Fiorentina di continuare il suo cammino europeo.