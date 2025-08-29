Ufficiale

Conference League, il sorteggio della Fiorentina: ecco le 6 avversarie

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:01Conference League
di Redazione Tutto Napoli.net

Annunciato il sorteggio della Fiorentina in Conference League, con la squadra di Stefano Pioli che andrà alla caccia della vittoria del trofeo per il quarto anno consecutivo. Dall'urna di Montecarlo sono uscite quelle che saranno le sei avversarie dei viola a partire dal prossimo 2 ottobre fino al 18 dicembre, con l'esordio che sarà a Vienna contro il Rapid, già incrociato due anni fa nel playoff della competizione. Dynamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomuc arriveranno invece al Franchi, mentre le altre trasferte saranno in Germania contro il Mainz e in Svizzera contro il Losanna. Di seguito tutto il quadro completo, con gli orari delle partite che verranno ufficializzati nelle prossime ore.

Queste le 6 avversarie della Fiorentina
PRIMA FASCIA: Rapid Vienna-Fiorentina
SECONDA FASCIA: Fiorentina-Dynamo Kiev
TERZA FASCIA: Mainz-Fiorentina
QUARTA FASCIA: Fiorentina-AEK Atene
QUINTA FASCIA: Fiorentina-Sigma Olomuc
SESTA FASCIA: Losanna-Fiorentina