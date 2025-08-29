Ufficiale Conference League, il sorteggio della Fiorentina: ecco le 6 avversarie

Annunciato il sorteggio della Fiorentina in Conference League, con la squadra di Stefano Pioli che andrà alla caccia della vittoria del trofeo per il quarto anno consecutivo. Dall'urna di Montecarlo sono uscite quelle che saranno le sei avversarie dei viola a partire dal prossimo 2 ottobre fino al 18 dicembre, con l'esordio che sarà a Vienna contro il Rapid, già incrociato due anni fa nel playoff della competizione. Dynamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomuc arriveranno invece al Franchi, mentre le altre trasferte saranno in Germania contro il Mainz e in Svizzera contro il Losanna. Di seguito tutto il quadro completo, con gli orari delle partite che verranno ufficializzati nelle prossime ore.

Queste le 6 avversarie della Fiorentina

PRIMA FASCIA: Rapid Vienna-Fiorentina

SECONDA FASCIA: Fiorentina-Dynamo Kiev

TERZA FASCIA: Mainz-Fiorentina

QUARTA FASCIA: Fiorentina-AEK Atene

QUINTA FASCIA: Fiorentina-Sigma Olomuc

SESTA FASCIA: Losanna-Fiorentina