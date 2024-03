Conference, il Fenerbahce ipoteca la qualificazione! Bene la Dinamo Zagabria: i risultati delle 21

TuttoNapoli.net

La Fiorentina soffre e non poco, ma alla fine vince e 3-4 al 95' nell'andata dell'ottavo di finale di Conference League. Nella serata di giovedì non sbaglia il Fenerbahce, che passa in Belgio contro l'Union SG 0-3, mentre è pari senza gol tra Servette e Viktoria Plzen. Male invece il PAOK, che cade sul campo della Dinamo Zagabria 2-0. Di seguito i marcatori e i risultati:

Dinamo Zagabria - PAOK 2-0

37' Petkovic, 71' Petkovic

Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4

2' Nzola (F), 12' Seck (M), 29' Kinda (M), 59' Beltran (F), 67' Khalaili (M), 73' Mandragora (F), 90'+5' Barak (F)

Union SG - Fenerbahce 0-3

20' Batshuayi, 84' Oosterwolde, 90'+4' Tadic rig.

Servette - Viktoria Plzen 0-0