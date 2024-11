Ufficiale Conference, le formazioni di Fiorentina-Pafos: turnover per Palladino

vedi letture

Alle ore 21:00 nel programma della 4^ giornata della Fase campionato di Conference League scende in campo la Fiorentina, impegnata nella sfida tra le mura amiche contro i ciprioti del Pafos. Palladino non eccede col turnover e dei fedelissimi schiera Dodo e Comuzzo in difesa, ma anche Beltran sulla linea della trequarti. Particolare l'esperimento di Martinez Quarta a centrocampo, si rivedono nell'undici di partenza dei viola, nella retroguardia, anche Pongracic e Parisi.

Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Martinez Quarta, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Biraghi, Bove, Ranieri, Kean, Gosens, Moreno, Colpani, Cataldi, Kayode, Rubino.

Allenatore: Palladino.

PAFOS (5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas, Dragomir; Correia, Pepe, Sunjic, Tankovic; Jairo.

A disposizione: Theodoulou, Michael, Quina, Vieira, Jaja, Silva, Name, Anderson, Pontelo, Ilia.

Allenatore: Carcedo.