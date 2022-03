Conference League, i finali delle 18.45: la Roma vince di misura, Feyenoord e Slavia a valanga

Cinica, spietata, ancora vincente. La Roma passa ad Arnhem grazie a una prova solida e di carattere

Cinica, spietata, ancora vincente. La Roma passa ad Arnhem grazie a una prova solida e di carattere: una partita a tratti complessa, sbloccata e decisa da un gol realizzato nel recupero del primo tempo da Sergio Oliviera, espulso poi nella ripresa. Non solo la Roma, nel pomeriggio di Conference League si sono giocate altre tre gare degli ottavi. Due le vittorie nette: il Feyenoord dopo aver chiuso in parità il primo tempo contro il Partizan dilaga a Belgrado chiudendo con un 5-2 che mette al sicuro il discorso qualificazione; vittoria larga anche per lo Slavia Praga che piega 4-1 il LASK Linz. Vittoria di misura infine per il PAOK Salonicco contro il Gent, a segno l'ex Parma Kurtic.

Conference League

18:45

PAOK Salonicco-Gent 1-0

58’ Kurtic

Partizan Belgrado-Feyenoord 2-5

13’ Natcho (P), 20’ , 77’ Toornstra (F), 46’ Jovic (P). 52’ Dessers (F), 64’ Geertruida (F), 71’ Sinisterra (F)

Slavia Praga-LASK Linz 4-1

3’, 29’ Sor (S), 67’ Balic (L), 83’ Olauinka (S), 85’ Traore (S)

Vitesse-Roma 0-1

45’+1’ Oliveira