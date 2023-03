Conference League, i finali: Lech Poznan ai quarti. Passa anche il Basilea dopo i rigori

Tutto facile per la Fiorentina, che travolge il Sivasspor e accede ai quarti di Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

Tutto facile per la Fiorentina, che travolge il Sivasspor e accede ai quarti di Conference League. La squadra viola passa il turno insieme al Lech, che rifila un secco 3-0 al Djurgarden in trasferta. È il Basilea a spuntarla sullo Slovan Bratislava nella gara degli ottavi di Conference League. La squadra svizzera va sotto per 2-0 ma nella ripresa trova i due gol necessari per portare la gara ai supplementari e poi ai rigori. Dal dischetto sbagliano Kucka e Barseghyan per gli slovacchi, mentre gli elvetici sono perfetti e avanzano ai quarti.