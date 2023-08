Conference League, sorride la Fiorentina: evitato l'Osasuna, il sorteggio dei playoff

Poteva andare decisamente peggio alla Fiorentina, che pesca nel sorteggio playoff di UEFA Europa Conference League una fra Rapid Vienna o Debrecen.

© foto di www.imagephotoagency.it

Poteva andare decisamente peggio alla Fiorentina, che pesca nel sorteggio playoff di UEFA Europa Conference League una fra Rapid Vienna o Debrecen. Le due squadre si sfideranno il 10 e 17 agosto e dal doppio confronto uscirà l'avversaria della viola. I playoff si giocheranno in Austria o Ungheria il 24 agosto, ritorno al "Franchi" il 31 agosto.

I viola evitano così l'Osasuna che era il vero e proprio spauracchio, essendo i navarri inseriti nello stesso mini-gruppo sorteggio dei viola. Entrambe le potenziali rivali hanno un precedente con la Fiorentina: il Rapid Vienna sfidò la viola nel 1961/62 in Coppa delle Coppe: doppio successo della Fiorentina per 3-1 in casa e 2-6 a Vienna. Il Debrecen riporta invece all'ultima Champions League disputata, quella 2009/10: anche qui due vittorie della Fiorentina, 3-4 in Ungheria e 5-2 in casa.