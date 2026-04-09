Conference, lo Shakhtar passeggia sull'AZ: i risultati dei quarti d’andata
Si sono concluse le gare di andata dei quarti di finale di Conference League, tutte caratterizzate da risultati piuttosto netti, che iniziano già a delineare il quadro in vista dei ritorni. Oltre alla pesante sconfitta della Fiorentina, battuta 3-0 a Londra dal Crystal Palace, nel pomeriggio era arrivato anche il largo successo del Rayo Vallecano, sempre per 3-0, contro l’AEK Atene.
Risultati e scenari in vista del ritorno
Lo stesso punteggio si è registrato anche in Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, deciso dalla rete di Pedrinho e dalla doppietta di Alisson. Più contenuto, ma comunque significativo, il successo del Mainz, che ha superato 2-0 lo Strasburgo grazie ai gol di Sano e Posch, mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno.
I finali di Conference League:
Rayo-Vallecano-AEK 3-0
Crystal Palace-Fiorentina 3-0
Mainz-Strasburgo 2-0
Shakhtar-AZ Alkmaar 3-0
Serie A Enilive 2025-2026
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