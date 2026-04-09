Conference, lo Shakhtar passeggia sull'AZ: i risultati dei quarti d’andata

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Si sono concluse le gare di andata dei quarti di finale di Conference League, tutte caratterizzate da risultati piuttosto netti

Si sono concluse le gare di andata dei quarti di finale di Conference League, tutte caratterizzate da risultati piuttosto netti, che iniziano già a delineare il quadro in vista dei ritorni. Oltre alla pesante sconfitta della Fiorentina, battuta 3-0 a Londra dal Crystal Palace, nel pomeriggio era arrivato anche il largo successo del Rayo Vallecano, sempre per 3-0, contro l’AEK Atene.

Risultati e scenari in vista del ritorno

Lo stesso punteggio si è registrato anche in Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, deciso dalla rete di Pedrinho e dalla doppietta di Alisson. Più contenuto, ma comunque significativo, il successo del Mainz, che ha superato 2-0 lo Strasburgo grazie ai gol di Sano e Posch, mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno.

I finali di Conference League:

Rayo-Vallecano-AEK 3-0

Crystal Palace-Fiorentina 3-0

Mainz-Strasburgo 2-0

Shakhtar-AZ Alkmaar 3-0