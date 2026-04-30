Conference League, il Crystal Palace ipoteca la finale: i risultati
Si sono concluse le gare d’andata delle semifinali di Conference League, entrambe ricche di emozioni e gol. Grande prova del Crystal Palace, che si impone per 3-1 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale. Gli inglesi sbloccano subito il match con Sarr, ma a inizio ripresa gli ucraini trovano il momentaneo pareggio con Ocheretko. Nel finale, però, la maggiore qualità del Palace emerge con le reti di Kamada e Larsen, che fissano il risultato sul definitivo 3-1.
Rayo Vallecano di misura: decide Alemao
Nell’altra semifinale sorride il Rayo Vallecano, che a Vallecas supera di misura lo Strasburgo. La partita viene decisa da un gol di Alemao, sufficiente agli spagnoli per portare a casa un prezioso successo nell’andata. Tutto resta comunque aperto in vista del ritorno, con la qualificazione ancora in bilico.
Shakhtar-Crystal Palace 1-3 - 1' Sarr (C); 47' Ocheretko (S); 58' Kamada (C); 84' Larsen (C)
Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0 - 54' Alemao (R)
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