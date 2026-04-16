Ufficiale Conference League, il tabellone delle semifinali: date e accoppiamenti

vedi letture

Saranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026

Saranno Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo le semifinali di Conference League per la stagione 2025/2026. Gli ucraini hanno staccato il pass dopo il 2-2 contro l’AZ Alkmaar, risultato sufficiente grazie al 3-0 ottenuto all’andata. Il Crystal Palace, invece, ha eliminato la Fiorentina con un complessivo 4-2, confermando quanto di buono mostrato nel doppio confronto.

Il percorso delle altre semifinaliste

Lo Strasburgo ha centrato la qualificazione ribaltando il Mainz dopo la sconfitta dell’andata, mentre il Rayo Vallecano ha difeso il prezioso 3-0 conquistato nella gara iniziale, nonostante la sconfitta ad Atene. Quattro squadre diverse per storia e percorso, pronte ora a contendersi un posto nella finale della competizione.

I risultati e le qualificate:

AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)

AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)

Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)

Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)

Il tabellone:

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace

Rayo Vallecano-Strasburgo

Andata: mercoledì 30 aprile ore 21

Ritorno: mercoledì 7 maggio ore 21