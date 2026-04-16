Ufficiale Conference, Shakhtar in semifinale: affronterà vincente di Fiorentina-Crystal Palace

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Dopo un primo tempo chiuso senza reti, nella ripresa AZ e Shakhtar Donetsk hanno dato vita a una gara ricca di emozioni, terminata 2-2

Dopo un primo tempo chiuso senza reti, nella ripresa AZ e Shakhtar Donetsk hanno dato vita a una gara ricca di emozioni, terminata 2-2 e che ha comunque premiato gli ucraini, forti del 3-0 ottenuto all’andata. Al 58’ il gol di Alisson Santana ha gelato lo stadio dei padroni di casa, che però sono riusciti a reagire con orgoglio trovando il pareggio al 73’ con Jensen e poi il sorpasso all’80’ con Sin.

La rimonta sfiorata e la qualificazione dello Shakhtar

A quel punto sarebbero servite due reti in dieci minuti per completare una rimonta clamorosa, in un clima ormai infuocato che lasciava intravedere la possibilità di un’impresa. Tuttavia, all’83’ Luca Meirelles, su assist di Lucas Ferreira, ha definitivamente chiuso la partita e spento ogni speranza di qualificazione per gli olandesi. In semifinale di Conference League accede quindi lo Shakhtar Donetsk, che affronterà la vincente della sfida tra Fiorentina e Crystal Palace.