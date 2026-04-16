Ufficiale Fiorentina, addio Conference! La vittoria non basta: il Crystal Palace vola in semifinale

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La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace, ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata. Sono così gli inglesi a qualificarsi per la semifinale di Conference

La Fiorentina batte 2-1 il Crystal Palace, ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata. Sono così gli inglesi a qualificarsi per la semifinale di Conference League, dove affronteranno lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Vanoli prova a crederci, ma paga le energie ridotte e una rosa meno profonda, dopo un match intenso ma sempre in salita.

Il racconto della partita al Franchi

In uno stadio infuocato, il Crystal Palace passa in vantaggio al 17’ con Sarr, al termine di un contropiede ben costruito e finalizzato di testa su assist di Munoz. La Fiorentina reagisce e trova il pareggio poco dopo con il rigore trasformato da Gudmundsson, assegnato per fallo su Mandragora dopo un’azione insistita in area. Nella ripresa i viola partono forte e al 2-1 con il destro di Ndour, appena entrato, che riaccende le speranze del pubblico. Con il passare dei minuti però la gara si spezzetta, cresce la tensione e cala il ritmo, con anche qualche protesta dei padroni di casa per un possibile rigore non concesso. Nel finale la Fiorentina ci prova ancora con orgoglio ma senza lucidità, fino al triplice fischio che sancisce l’eliminazione e la qualificazione del Crystal Palace.