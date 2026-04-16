Ufficiale

Conference League, impresa Strasburgo: i risultati finali e i verdetti

Conference League, impresa Strasburgo: i risultati finali e i verdetti TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:08Conference League
di Francesco Carbone
La serata di Conference League, segnata dall’amara eliminazione della Fiorentina contro il Crystal Palace, ha comunque offerto spettacolo

La serata di Conference League, segnata dall’amara eliminazione della Fiorentina contro il Crystal Palace, ha comunque offerto spettacolo anche nelle altre due sfide delle 21. Protagonista assoluto è lo Strasburgo, capace di ribaltare il 2-0 subito all’andata contro il Mainz con una prova convincente: in Francia finisce 4-0 per i padroni di casa, che conquistano così l’accesso alla semifinale.

Il successo del Salisburgo e la rimonta sfiorata dell’AEK
Sfiora invece l’impresa l’AEK Atene, chiamato a recuperare lo 0-3 dell’andata contro il Rayo Vallecano. In Grecia la partita si chiude 3-1 per i padroni di casa, che riescono anche a rimettere in equilibrio il discorso qualificazione prima di subire il gol decisivo che permette al club della periferia di Madrid di staccare il pass per le semifinali.

I risultati e le qualificate:
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)

*in grassetto in semifinale