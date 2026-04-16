Conference League, impresa Strasburgo: i risultati finali e i verdetti
La serata di Conference League, segnata dall’amara eliminazione della Fiorentina contro il Crystal Palace, ha comunque offerto spettacolo anche nelle altre due sfide delle 21. Protagonista assoluto è lo Strasburgo, capace di ribaltare il 2-0 subito all’andata contro il Mainz con una prova convincente: in Francia finisce 4-0 per i padroni di casa, che conquistano così l’accesso alla semifinale.
Il successo del Salisburgo e la rimonta sfiorata dell’AEK
Sfiora invece l’impresa l’AEK Atene, chiamato a recuperare lo 0-3 dell’andata contro il Rayo Vallecano. In Grecia la partita si chiude 3-1 per i padroni di casa, che riescono anche a rimettere in equilibrio il discorso qualificazione prima di subire il gol decisivo che permette al club della periferia di Madrid di staccare il pass per le semifinali.
I risultati e le qualificate:
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)
*in grassetto in semifinale
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
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