Conference, alle 21 c’è Fiorentina-Crystal Palace: le formazioni ufficiali
Fiorentina e Crystal Palace si ritrovano nuovamente di fronte, stavolta al Franchi, per il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra viola è chiamata a una vera e propria impresa, dopo il pesante 3-0 subito una settimana fa a Selhurst Park contro gli inglesi guidati da Oliver Glasner. Per la formazione di Paolo Vanoli la qualificazione alla semifinale passa necessariamente da una rimonta difficile, ma non impossibile, davanti al proprio pubblico.
Le scelte di formazione
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kospo, Kouadio, Deli, Fabbian, Fazzini, Braschi, Puzzoli, Ndour.
Allenatore: Paolo Vanoli.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Larsen, Sosa, Riad, Rodney, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.
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