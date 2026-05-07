Ufficiale Conference, finali e verdetti: Crystal Palace e Rayo passano anche al ritorno

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Dopo le vittorie ottenute nelle gare d’andata, entrambe le squadre si sono confermate anche al ritorno, superando lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo

Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League 2026. Dopo le vittorie ottenute nelle gare d’andata, entrambe le squadre si sono confermate anche al ritorno, superando rispettivamente lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo e conquistando così l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Il racconto delle due semifinali

Tutto abbastanza agevole per il Crystal Palace, che dopo il successo per 1-3 all’andata si è imposto anche nel ritorno per 2-1. Le reti di Yeremy Pino e Sarr hanno permesso alla squadra di Oliver Glasner di eliminare lo Shakhtar Donetsk e di tornare a giocarsi un trofeo internazionale dopo i successi conquistati nella scorsa stagione. Storica qualificazione, invece, per il Rayo Vallecano, che dopo l’1-0 dell’andata ha vinto anche in trasferta per 0-1 a Strasburgo grazie al gol di Alemao nel finale del primo tempo. Per il club spagnolo si tratta della prima finale europea della sua storia. L'ultimo atto andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia il 27 maggio a partire dalle ore 21:00.