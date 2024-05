Fiorentina, Italiano verso la finale: "Ora più esperti, squadra sa che basta un errore..."

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport, durante il media day organizzato oggi al Viola Park

A una settimana dalla finale di Conference League contro l'Olympiacos, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport, durante il media day organizzato oggi al Viola Park: "Sarà una finale diversa, perché abbiamo già vissuto questo momento, questa preparazione e questa attesa. Abbiamo più esperienza e siamo consapevoli che ci andiamo a giocare qualcosa di importantissimo. Resta una finale, affronteremo un avversario preparato che ha qualità e valore. Ci giocheremo le nostre carte".

L'Olympiacos è meno forte del West Ham?

"Non si tratta ti questo. In una finale ogni dettaglio ti può far perdere o vincere, come abbiamo visto lo scorso anno. Un rigore dubbio, un errore nostro ed è andata com'è andata. Può accadere di tutto, se siamo in finale, sia noi che loro, vuol dire che il percorso è stato ottimo. Giocheremo ad Atene, anche se non nel loro stadio, ma questo può essere un problema in più".

Come arriva la Fiorentina?

"Stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno. Abbiamo fatto un finale di stagione ottimo e lo stiamo ripetendo anche quest'anno. Abbiamo giocato una semifinale contro il Brugge di altissimo livello. Dobbiamo ripetere queste partite fino alla fine dell'anno. Ci arriviamo bene, i ragazzi sono carichi e motivati. Sono fiducioso".

Quanto è orgoglioso di rappresentare l'Italia in Europa?

"Questo è un orgoglio e una soddisfazione. Quando vedevo le partite europee da ragazzino, con squadre italiane, facevo sempre il tifo per le nostre e ora ci siamo noi. Arrivare in finale in questa competizione è tosto e difficile, è già una merito. Cercheremo di vincere in tutti i modi".