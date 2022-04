Il Leicester tiene palla, la Roma è cinica ed è in vantaggio: 0-1 al 45’

Grazie al tredicesimo gol stagionale del suo capitano, la Roma chiude in vantaggio il primo tempo della semifinale di andata di Conference League in casa del Leicester

Un lampo di Nicola Zalewski, il sigillo di Lorenzo Pellegrini. Grazie al tredicesimo gol stagionale del suo capitano, la Roma chiude in vantaggio il primo tempo della semifinale di andata di Conference League in casa del Leicester. 1-0 per i giallorossi, al King Power Stadium, al 45' di gioco. La rete che per ora decide la gara è arrivata al quarto d'ora: grande azione del 2002 italo-polacco sulla sinistra, filtrante per l'inserimento di Pellegrini e sinistro di prima di quest'ultimo fra le gambe di Schmeichel. Vantaggio meritato, per quanto visto finora, non sufficiente per sedersi sugli allori, specie considerato che il pallino del gioco - 69 a 31 per cento di possesso palla - lo hanno avuto gli inglesi.