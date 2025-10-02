La Fiorentina fatica, ma cresce alla distanza: 1-0 al 45’ con il Sigma Olomouc
La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Sigma Olomouc, nella prima giornata della League Phase di Conference League, grazie al primo gol in maglia viola di Roberto Piccoli. L’avvio è piuttosto blando, con i viola che si fanno vedere all’8’ con un colpo di testa centrale di Dzeko, facile preda di Koutny. Con il passare dei minuti, qualche errore in uscita permette ai cechi di prendere coraggio: al 18’ Beran impegna De Gea con un bel tiro a giro dal limite, respinto in tuffo.
La partita si sblocca al 27’: Ndour lancia Piccoli in profondità e l’attaccante, freddo davanti al portiere, firma il suo primo centro in viola. Il gol dà fiducia alla squadra di Pioli, che sfiora il raddoppio più volte. Al 31’ Dzeko sfiora il palo su assist di Dodo, poi lo stesso brasiliano segna su una respinta della traversa ma in posizione irregolare. Al 35’ ci prova anche Ndour, andando vicino al bersaglio.
