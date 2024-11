La Fiorentina rischia nel finale ma torna a vincere: 3-2 contro il modesto Pafos

La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos nel match valevole per il 4° turno di Fase campionato in Conference League. La Viola approccia bene, con Kouame che sembra il più attivo in zona offensiva ma risulta impreciso in almeno due occasioni. Al 38' Dodo viene liberato in corsia, il suo cross attraversa un paio di rimpalli fino alla definitiva correzione in rete di Kouame, che interrompe un digiuno in zona gol iniziato ormai ad aprile per l’1-0.

La Fiorentina trova il 2-0 ad inizio ripresa grazie all'autogol di Goldar procurato da una bella iniziativa in corsia di Sottil. Il doppio vantaggio permette a Palladino di gestire ulteriormente le forze degli uomini a sua disposizione, tanto che al 62' lasciano il campo simultaneamente i tre titolari principali inclusi nell'undici iniziale: Dodo, Comuzzo e Beltran. Il Pafos però non è d'accordo ad alzare bandiera bianca così facilmente e, sfruttando anche un errore di lettura di Parisi, libera Jairo per il gol del 2-1. L'illusione cipriota dura però qualche minuto: al 72' la Fiorentina torna sul doppio vantaggio, con Martinez Quarta abile a correggere di testa l'ampio cross di Kayode e portare il risultato sul 3-1. Sembra tutto apparecchiato per un finale di gara del tutto sereno, ma all'88° il Pafos si riporta di nuovo sotto, grazie a una marchiana ingenuità di Terracciano, che si fa scippare da Jaja palla al piede per il 3-2. Il finale è più sofferto del previsto ma la Fiorentina porta a termine il compito e torna a vincere anche in Conference.