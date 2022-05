Roma a caccia della finale, oggi le semifinali di Conference ed Europa League: il programma

La Roma di José Mourinho stasera si giocherà la possibilità di partecipare alla finale di Conference League, in programma a Tirana il prossimo 25 maggio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma di José Mourinho stasera si giocherà la possibilità di partecipare alla finale di Conference League, in programma a Tirana il prossimo 25 maggio. I giallorossi, nella semifinale di ritorno, ospiteranno il Leicester allo stadio Olimpico. La gara d'andata, giocata in Inghilterra, si è chiusa sull'1-1. L'altra finalista, invece, uscirà dal confronto tra Marsiglia e Feyenoord. La squadra francese proverà la rimonta sul proprio campo, dopo aver perso per 3-2 la gara d'andata giocata in Olanda.

Anche l'Europa League è arrivata nella fase decisiva, stasera verranno decretate le due finaliste che il prossimo 18 maggio si contenderanno il titolo al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Ancora tutto aperto dopo le gare d'andata, che si sono disputate lo scorso 28 aprile. Il Lipsia andrà a Glasgow, ospite dei Rangers, dopo aver vinto per 1-0 alla Red Bulla Arena grazie a un gol di Angelino all'85'. Anche un'altra tedesca, l'Eintracht Francoforte, parte da una situazione di vantaggio, dopo l'1-2 conquistato a Londra contro il West Ham. Di seguito il programma completo delle semifinali di ritorno.

Conference League

Roma-Leicester, ore 21

Olympique Marsiglia-Feyenoord, ore 21

Europa League

Eintracht Francoforte-West Ham, ore 21,

Glasgow Rangers-Lipsia, ore 21