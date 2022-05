Roma, bagarinaggio selvaggio per la finale di Tirana: due biglietti in vendita per 10mila euro

Su internet è esploso il bagarinaggio selvaggio in vista della finale di Conference League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Su internet è esploso il bagarinaggio selvaggio in vista della finale di Conference League: il 'caso' più clamoroso riguarda i biglietti che la Roma ha distribuito gratuitamente per quelli che avevano assistito all'infausta trasferta norvegese di Bodo, i quali ora vengono rivenduti in rete per cifre astronomiche. Il prezzo base per un singolo tagliando messo all'asta si aggira attorno agli 800 euro, mentre nel caso più emblematico, che sta facendo il giro dei social, due biglietti sono in vendita per la modica cifra di 10.000 euro: lo sottolinea Sportmediaset.