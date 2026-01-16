Ufficiale

Sorteggi Conference League, ecco i playoff: la Fiorentina andrà in Polonia

Conference League
di Pierpaolo Matrone

Sarà lo Jagiellonia l'avversaria della Fiorentina al playoff di Conference League. In questi minuti, a Nyon, si sta tenendo il sorteggio per decretare il quadro del primo turno ad eliminazione diretta della competizione.

Ai viola, arrivati quindicesimi nella fase di campionato, è toccato il club polacco anziché l'Omonia Nicosia L'andata è in programma il prossimo 19 febbraio in Polonia, il ritorno invece si giocherà al Franchi una settimana dopo, il 26 febbraio.