UFFICIALE - Conference League, sorteggiati gli ottavi: la Fiorentina va in Israele

Sono stati sorteggiati quest'oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Conference League

TuttoNapoli.net

Sono stati sorteggiati quest'oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Conference League. Le gare d'andata di disputeranno il 7 marzo, il ritorno il 14 marzo. In corsa una squadre italiana, ovvero la Fiorentina. Ecco chi sfiderà la squadra di Vincenzo Italiano in questo turno.

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union Saint-Gilloise-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-PAOK Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Far bene quest'anno in Conference League avrà dei risvolti molto importanti per la prossima stagione visto che la Champions League 2024/25 avrà delle grosse novità. Addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno principale e qualificazione che arriverà non solo tramite il piazzamento nel campionato nazionale. Due qualificate saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni. Questo il ranking aggiornato dopo l'andata degli ottavi di finale, con l'Italia che guadagna ancora terreno ed è al comando. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale.

1. Italia 15.571 (7 partecipanti su 7)

2. Germania 14.500 (5 partecipanti su 7)

3. Inghilterra 13.875 (6 partecipanti su 8)

4. Spagna 13.187 (5 partecipanti su 8)

5. Francia 13.250 (3 partecipanti su 6)