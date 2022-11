UFFICIALE - Conference League, sorteggiati i playoff: Sarri col Cluj, Fiorentina in Portogallo

Si affronteranno le terze dei gironi di Europa League, dunque le retrocesse in questa competizione, e le squadre che si sono qualificate al secondo posto

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Si sono tenuti oggi a Nyon anche i sorteggi per i sedicesimi di finale di Conference League, in cui si affronteranno le terze dei gironi di Europa League, dunque le retrocesse in questa competizione, e le squadre che si sono qualificate al secondo posto nei gironi di Conference. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Ludogorets-Anderlecht

Sheriff Tiraspol-Partizan

AEK Larnaca-Dnipro-1

Sporting Braga-Fiorentina

Bodo/Glimt-Lech Poznan

Lazio-Cluj

Trabzonspor-Basilea

Qarabag-Gent