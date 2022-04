UFFICIALE - Dopopartita Bodo/Glimt-Roma, la UEFA ha deciso: sospesi Knutsen e Nuno Santos

La Commissione disciplinare della UEFA ha deciso di squalificare sia il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, sia il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Commissione disciplinare della UEFA, con un comunicato ufficiale, ha deciso di squalificare sia il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, sia il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos: la decisione è stata presa in attesa di capire meglio cosa sia realmente successo dopo il triplice fischio del turno dei quarti d'andata di Conference League.

Queste le decisioni dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa (CEDB):

- L'allenatore dell'FK Bodø/Glimt, il sig. Kjetil Knutsen, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l'Organo di controllo, etica e disciplinare Uefa non deciderà nel merito del caso, in conformità con Articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli Articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR.

- L'allenatore dei portieri dell'AS Roma, Nuno Santos, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa non deciderà nel merito del caso, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR.