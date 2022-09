VIDEO - La Fiorentina affonda in Turchia: 3-0 Basaksehir, errore clamoroso di Gollini

Partita disastrosa della Fiorentina che perde 3-0 in casa dell'Istanbul Basaksehir.

Partita disastrosa della Fiorentina che perde 3-0 in casa dell'Istanbul Basaksehir. La squadra di Italiano si scioglie nella ripresa: al 57’ Gurler sfrutta una disattenzione di Igor in marcatura e beffa un Gollini non perfetto. La serata del portiere sprofonda poi 14 minuti più tardi: Venuti gli appoggia un pallone, Gollini esce dall'area, poi si perde in due palleggi con Gurler che lo attacca e gli ruba palla andando poi a segnare il più facile dei gol a porta vuota. Il colpo del definitivo 3-0 viene poi firmato da Bertrand Traoré. Di seguito il video della topica viola: