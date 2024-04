Viktoria Plzen-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano perde Bonaventura

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle ore 18:45 la Fiorentina scende in campo contro il Viktoria Plzen nella partita d'andata per i quarti di finale di Conference League. Italiano schiera più o meno la formazione tipo - se ne esiste una, sotto la sua guida - ad eccezione di Bonaventura che è fuori e fa posto a Beltran sulla trequarti e ad Arthur a centrocampo, affiancato da Mandragora. Rientro europeo per Dodo nella linea difensiva, il reparto d'attacco è invece guidato centralmente da Belotti. Di seguito le formazioni ufficiali.

Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedilicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory, Vydra. A disposizione: Tvrdon, Paluska, Kliment, Traore, Deml, Doubek, Lorincz. Allenatore: Koubek.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Christensen, Lopez, Ikone, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak, Kouame. Allenatore: Italiano.