La delusione di Hojlund: "Non è andata come previsto, sono distrutto"

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Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter, Rasmus Hojlund ha espresso sul suo profilo Instagram tutta la propria delusione. L’attaccante del Napoli, autore del secondo gol degli azzurri a San Siro, ha pubblicato una foto estratta dalla gara con le mani nei capelli accompagnata da un messaggio amaro: "Questa avrebbe dovuto essere una foto diversa, con una didascalia diversa.

Non è andata come previsto e sono distrutto". Di seguito il post.