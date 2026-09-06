Inter-Napoli, Del Genio: "Sì gli episodi, ma le mosse di Allegri determinanti..."

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Il Napoli viene rimontato dall'Inter e nel mirino finiscono le mosse di Max Allegri. Ne ha parlato anche il giornalista Paolo Del Genio ai colleghi di Napolità: "C'è rammarico, il Napoli ha fatto anche cose buone. Ha commesso errori nel finale che hanno determinato il risultato, pochi minuti prima sul 2-2 ha avuto l'occasione con Lucca-Anguissa. Gli episodi determinano, ma l'andamento del match è cambiato in base a delle mosse, alcune buone ed altre invece negative con le sostituzioni. Inizialmente c'era predominio dell'Inter, Napoli basso ma senza concedere molto. Due parate di Martinez, la sensazione crescente di un'Inter che attaccava ma un Napoli più pericoloso al 45' sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli poi ha osato di più, pressando un'Inter che difensivamente ha avuto vuoti di memoria clamorosi. Rubando palla, sulle ribattute, le seconde palle, è andato sul 2-0. Sul secondo gol si sono poi addormentati.

C'era chi diceva che il problema fosse Hojlund, complimenti per la competenza, ma non potevamo pensare fosse finita. L'Inter si butta a testa bassa, è successo tante volte lì e ci sta pure il 2-1 anche se Lautaro meritava l'espulsione per quella gomitata ed era già ammonito. Sul 2-1 una buona gestione, poi cambi che faccio fatica a gestire, non s se Hojlund non ne aveva più, Lucca non è la stessa cosa negli spazi da attaccare, poi difesa a 5 con Badiashile pe Alisson, Neres così è andato a sinistra, 5-3-2. Già non è al 100%, almeno teniamolo a destra, pure Gilmour è difficile da capire, Lobotka stava facendo bene in entrambe le fasi, grande partita, Gilmour è fermo da tanto. 3 cambi negativi e quello di Badiashile disastroso, a 5 Rafa Marin ha perso la posizione con cui era sincronizzato bene con Rrahmani. Non era il posto giusto ed il momento giusto per Badiashile. difensore in più ormai non paga più, si viene sempre puniti, è vero l'ha fatta Fabregas al Maradona ma pure ha avuto difficoltà ed è stato fortunato. Pure lì non mi è piaciuto. Ora la mazzata c'è, al di là del contraccolpo e della classifica bisogna capire che il pezzo forte di Allegri, la gestione ed i cambi, ha determinato o inciso molto sulla sconfitta".