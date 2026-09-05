Sosa: "Allegri col 5-4-1 ha dato input di difendere! Potevi coprirti con attaccanti..."

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Roberto "El Pampa" Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così Inter-Napoli 3-2: "La partita poteva finire anche 4-4-, 5-4 per il Napoli o per l'Inter, perché le occasioni sono state tante. Alla prima giornata dicevano che Allegri aveva indovinato i cambi, ora che li ha sbagliati: bisogna mettersi d'accordo da questo punto di vista. Molti tifosi sono influenzati da una certa parte della stampa che si schiera insieme o contro Allegri dall'inizio. Bisogna cercare di analizzare con equilibrio e di essere lucidi.

Io credo che per difenderti tu puoi mettere attaccanti, puoi continuare a giocare col tuo 4-3-3 in maniera pulita e più verticale. Lui ha deciso di mettersi 5-4-1 e ha dato l'input: 'Difendiamo, difendiamo'. Se tu pensi solo a difendere, può capitare che le partite le puoi perdere".