Napoli basso e rassegnato, Gazzetta attacca Allegri: "Il 5-4-1 trasmette paura!"

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Ai meriti di Chivu corrispondono le colpe di Allegri, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, raccontando delle problematiche emerse per le scelte del tecnico del Napoli dopo aver elogiato la rimonta nerazzurra: "Nello stesso minuto in cui Chivu spingeva avanti l’Inter con i cambi, Max tirava indietro il Napoli con i suoi. Inseriva Badiashile per Alisson Santos e attrezzava il 5-4-1 della paura".

Allegri ed i cambi negativi

Sotto esame finiscono i cambi di Badiashile per Alisson e Gilmour per Lobotka: "Tra l’altro, perché il neo-acquisto che non gioca da marzo in un momento così delicato del match, invece del più affidabile Beukema? Non a caso, è proprio l’ex Chelsea a perdersi in cielo Thuram che fa 2-2. Perché togliere Lobotka quando serve come il pane un palleggiatore capace di congelare la palla? A fine partita, Allegri spiegherà che Hojlund era stanco e avrebbe chiesto il cambio. In questi casi, certi allenatori fanno finta di non sentire e lasciano in campo i propri leader".

Inter-Napoli ed i segnali di paura di Allegri

"Morale", secondo Garlando: "Il Napoli raccoglie i segnali di paura arrivati dalla panchina e si concede quasi rassegnato. Una vittoria a San Siro avrebbe fatto tremendamente comodo a Max, dopo la sconfitta col Como. Gli avrebbe permesso di lavorare con altra serenità in cantiere e di avvicinare con altro spirito il terribile debutto di Champions con l’Arsenal. Invece si è portato a casa una delusione quasi storica: era dal dicembre 2023, dall’ultimo Mazzarri, che il Napoli non metteva in fila due sconfitte in Serie A. Quasi tre anni. E la vetta, dopo 3 sole giornate, è già distante 6 punti".