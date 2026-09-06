Paradosso Napoli, Cds: "Che rammarico, crolla quando Allegri alza il muro difensivo"
"Il paradosso della gara è che Allegri è crollato dopo aver alzato il muro difensivo nel finale". Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, che evidenzia il grande rammarico del Napoli per la gara persa in casa dell'Inter dopo essere andato in vantaggio per 0-2. "Il Napoli esce da San Siro con grande rammarico, ha buttato via una partita che aveva in pugno. Sprecare un doppio vantaggio è un peccato mortale."
Napoli, l'esordio sfortunato di Badiashile e i cambi senza mordente
Il Corriere dello Sport prosegue sottolineando come non sia stato fortunato l'esordio di Badiashile, con gli errori davanti a Meret che hanno ancora una volta condizionato pesantemente la prestazione azzurra. Dai cambi, inoltre, non è arrivato lo sprint che serviva: De Bruyne, Neres e Lucca hanno inciso pochissimo nel tentativo di arginare la rimonta nerazzurra.
Napoli, più consapevolezza nonostante la sconfitta: le occasioni sprecate da Anguissa e Neres
Nonostante la sconfitta, però, il Napoli torna a casa con maggiore consapevolezza dei propri mezzi, sottolinea il Corriere dello Sport. Non è stato impeccabile in difesa, ma davanti ha creato come mai aveva fatto finora, avendo tante occasioni e sprecando l'impossibile. Quella finale di Anguissa ha dell'incredibile, ma anche Neres e Alisson Santos ripenseranno a lungo a quello che sono riusciti a dilapidare.
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