Calciomercato Napoli, il borsino: il clamoroso addio di Kvara apre a due colpi

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Altro che gennaio tranquillo con pochi ritocchi alle seconde linee. La finestra invernale del Napoli rischia di essere clamorosa con il giocatore più rappresentativo e Mvp del campionato appena due stagioni fa, Kvicha Kvaratskhelia, in questo momento fortemente in bilico. La criticità in realtà è datata e già in estate solo la fermezza di Antonio Conte portò il georgiano a restare (rifiutando circa 200mln dal Psg per il pacchetto Osimhen-Kvara). Da settimane i malumori dell'attaccante sono rispuntati a fronte di un rinnovo che non s'è mai sbloccato, nonostante lo sforzo del club nell'arrivare a quasi a 6mln di euro con i bonus. Nessuna risposta ed il motivo è evidente ed è in pratica lo stesso delle ultime sessioni estive: l'ingaggio a doppia cifra offerto dal Psg (e con le inglesi che osservano interessate).

Il Napoli apre all'addio

La novità è che il Napoli, probabilmente scottato anche dalla svalutazione di Osimhen, ormai certo del mancato rinnovo e convinto dalle prestazioni spaziali di Neres, stavolta ha aperto alla trattativa col Psg per cedere subito Kvaratskhelia. La vecchia richiesta della tripla cifra sembra da accantonare, considerando il mercato europeo al ribasso ed una scadenza non più così lontana, ma le condizioni del Napoli partono da cifre poco al di sotto. 80mln di euro, forse anche qualcosa in meno, ma a patto che la cifra venga raggiunta senza contropartite tecniche. Il nome di Skriniar in questo senso non scalda (almeno non oltre un prestito semestrale con ingaggio condiviso) considerando l'ingaggio altissimo e Danilo praticamente già prenotato (in attesa della risoluzione con la Juventus).

Gli altri rinforzi. Ed il ricavato di Kvara?

Intanto il Napoli prosegue parallelamente il mercato impostato da tempo. Il club partenopeo ha definito l'arrivo di Philip Billing, centrocampista danese del Bournemouth che libera così Folorunsho che ha già raggiunto Firenze. Sarà il classe '96, di grande fisicità e specialista negli inserimenti, l'alternativa alle mezzali, in attesa di altre novità sul mercato. In caso di cessione di Kvara, infatti, l'idea è di aggiungere un centrocampista anche di qualità (il primo nome resta quello di Pellegrini) oltre ad un sostituto del georgiano. Difficile arrivare a Zhegrova che il Lille non tratta a gennaio e per i costi dell'ingaggio anche Chiesa, ai margini a Liverpool. L'ultimo nome trapelato è quello di Wenderson Galeno, classe 1997 del Porto, ma altre piste restano sotto traccia. In attesa, intanto, di definire l'addio di Kvara.

Di seguito il riepilogo all'11 gennaio ore 0.20

IN ENTRATA

Scuffet 100% (in prestito, Cagliari)

Hasa 100% (a titolo definitivo 500mila euro, Lecce)

Billing 99% (prestito con diritto di riscatto a 10mln, Bournemouth)

Danilo 80% (in caso di rescissione)

Skriniar 15% (in prestito, Psg)

Galeno 10% (Porto)

Sudakov 5% (a titolo definitivo, Shakhtar)

IN USCITA

Mario Rui 100% (rescissione consensuale)

Caprile 100% (in prestito con diritto di riscatto a 7mln)

Sgarbi 100% (in prestito, Juve Stabia)

Folorunsho 100% (prestito oneroso con diritto di riscatto a 10mln, Fiorentina)

Zerbin 99% (Venezia)

Rafa Marin 90%

Kvaratskhelia 70%

Ngonge 60%

Spinazzola 5%

Raspadori 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Scuffet

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola, McTominay, Gilmour, Billing

ATTACCO: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano, Lukaku

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola,

2025 - Contini, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)