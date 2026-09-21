Napoli speculativo, Sky mostra i dati: "Se va in vantaggio si abbassa e crollano tutti"

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Caressa analizza il difetto del Napoli: quando passa in vantaggio si abbassa e concede troppo campo agli avversari.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Fabio Caressa ha mostrato ed analizzato uno dei principali problemi mostrati dal Napoli, evidenziando attraverso i dati la differenza nell'atteggiamento della squadra quando il risultato cambia, abbassandosi in vantaggio e facendo crollare tutti i dati e poi rialzandoli invece sul pareggio: “Il Napoli ha un difetto che non riesce a togliersi. Vedete la differenza sul pari e in vantaggio. Azioni difensive nel terzo offensivo e nel terzo difensivo ma anche altezza media sia e degli avversari, ballano addirittura 18 metri tra quando sali e quando invece si ritira perché in vantaggio. Concede tantissimo campo agli avversari quando in vantaggio”.

“Sul pari produce xG, sul vantaggio precipita”

Il giornalista ha poi aggiunto: “Allegri parla di attenzione, ma non credo voglia una squadra così bassa senza più proporre. Sul pari produce xG e sul vantaggio precipita, raddoppiano quelli degli avversari”. Migliorerà con il rientro degli infortuni? Non per Luca Machegiani che ha ricordato: "Secondo me no, le squadre di Allegri sono queste, anche gli ultimi anni dicono questo". Di seguito i dati diffusi da Sky Sport.