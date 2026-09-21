Allegri deluso da De Laurentiis: il motivo
Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il pareggio del Napoli al Franchi avrebbe lasciato strascichi anche nel rapporto tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico sarebbe rimasto deluso dall’atteggiamento del presidente, soprattutto dopo un’estate nella quale aveva accettato senza particolari proteste le scelte della società sul mercato.
Allegri deluso da De Laurentiis, tensioni anche a Castel Volturno
Il quotidiano racconta così il momento vissuto dall’allenatore azzurro: “Sfogo dopo il pareggio al Franchi da parte di Allegri, deluso pure per la scomparsa dalla scena di Aurelio De Laurentiis. Pure nei confronti della società infatti l’aziendalista Max era convintissimo di essersi guadagnato un credito in estate, al termine di un mercato in cui non si era mai lamentato per il mancato arrivo di rinforzi”.
La distanza tra tecnico e presidente sarebbe diventata più evidente nelle ultime settimane. Repubblica sottolinea infatti l’assenza di De Laurentiis nelle recenti partite disputate al Maradona: “Invece il presidente ha disertato le tre gare interne con Como, Arsenal e Bologna allo stadio Maradona e ha lasciato la patata bollente nelle mani del tecnico livornese, rimasto da solo a gestire l’emergenza per i tanti infortuni e il nervosismo crescente dei giocatori”.
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