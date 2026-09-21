Napoli ancora in cerca d’autore, l’identità di Allegri è poco definita

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Il Napoli è ancora alla ricerca di una propria identità

Il Napoli è ancora alla ricerca di una propria identità. È questa l’analisi della Gazzetta dello Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina, un risultato che porta gli azzurri a quota 7 punti sui 15 disponibili in questo avvio di campionato. Secondo la Rosea, la squadra non ha ancora assimilato pienamente i principi di Massimiliano Allegri. Una maggiore identità avrebbe probabilmente consentito al Napoli di difendere meglio il vantaggio conquistato e, soprattutto, di mantenere più a lungo il controllo della partita.

Napoli, 7 punti su 15: i problemi dell’attacco

Il quotidiano evidenzia inoltre un rendimento finora migliore di portieri e difensori rispetto agli attaccanti. Nonostante la presenza in rosa di quattro centravanti, sono stati troppo pochi i palloni realmente giocabili arrivati agli uomini offensivi. Anche i gol raccontano le difficoltà del reparto avanzato. A Firenze è stato Billy Gilmour a sbloccare la partita, succedendo a Lobotka nella lista dei marcatori azzurri.