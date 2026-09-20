L'editoriale di Chiariello: “Hojlund dovrebbe far causa ad Allegri! Non ha palle giocabili…”

vedi letture

Chiariello critica il Napoli di Allegri dopo Firenze: nel mirino De Bruyne, il sistema di gioco e l’isolamento di Hojlund.

Chiariello: “Il Napoli è un vorrei ma non posso. Allegri aspetta Godot e si chiama De Bruyne”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha dedicato il suo editoriale al pareggio del Napoli contro la Fiorentina: “Poteva vincere, ma non l'ha vinta e allora questo Napoli va alla pausa, ma, seguendo un film di scarso successo e di nessuna qualità, possiamo definirlo “50 sfumature di grigio”. Grigio il gioco, perché il Napoli non gioca un buon calcio. Chi ha visto Roma-Inter ha visto un altro pianeta, chi ha visto Frosinone-Como ha visto un altro livello di gioco. Grigio il fuoriclasse: De Bruyne impalpabile, inesistente perfino, irritante in certi momenti. Grigia la classifica: stare a sette punti col Sassuolo dopo cinque giornate non è certo da squadra che era data sulla prima fila di partenza insieme all'Inter, come l'anti-Inter, e comunque una delle quattro candidate alla Champions”. Poi l'affondo: “Il Napoli, la dobbiamo dire tutta e la dico forte, è un coitus interruptus: vorrei ma non posso. Questo è il Napoli di Allegri”.

“Hojlund dovrebbe far causa ad Allegri per le poche palle che riceve”

Chiariello si è soffermato soprattutto sulla gestione di Kevin De Bruyne e sulle difficoltà offensive: “Il signor Godot si chiama Kevin De Bruyne. Lo attende, lo attende fino all'ultimo minuto. Fa alzare Vergara all'ottantanovesimo, lo fa risiedere e dopo in conferenza stampa dice: “Ma lui ci può avere la giocata che ci fa vincere””. Poi su Hojlund: “E Hojlund, che dovrebbe far causa ad Allegri per quanto è un attaccante che riceve poche palle, ha toccato 12 palloni, sbattendosi come un dannato, trovando in Dragusin un difensore di grande vigoria fisica, quello che mancava alla Fiorentina”. Il giornalista ha infine criticato il sistema adottato dal tecnico: “Lo sto dicendo da tempo: Allegri vuol fare il moderno, giocare il 4-2-3-1 che non è nelle sue corde. Potrebbe tranquillamente fare il 3-4-2-1, giocando con due trequartisti e con Favasuli in fascia che aiuta Politano, e invece con questo tentativo di modernità il Napoli che nasce fuori è un ibrido”.