Podcast Fiorentina-Napoli 1-1, le pagelle di Caporale: "Olivera migliore in campo, Hojlund il peggiore"

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Carlo Caporale giudica Fiorentina-Napoli: Olivera migliore, bene Gilmour e Politano, Hojlund delude.

Nel post-partita di Fiorentina-Napoli, il giornalista e conduttore Carlo Caporale è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania ha stilato le pagelle degli azzurri.

Milinkovic-Savic 6,5 – Qualche intervento convince, qualche altro un po’ meno. Ma sulla più importante occasione della Fiorentina nel secondo tempo risponde presente: tiro da fuori area, basso e angolato, non semplicissimo, sul quale si fa trovare pronto evitando un gol che avrebbe potuto costare caro al Napoli.

Di Lorenzo 6 – Partita senza infamia e senza lode. Qualche buona giocata si alterna a interventi un po’ più approssimativi. Può fare meglio, sebbene nel complesso non abbia fatto male.

Rrahmani 6 – Anche per lui una gara sufficiente. La difesa riesce complessivamente a gestire il risultato, pur concedendo qualche sbavatura. Prestazione senza particolari acuti, ma neppure insufficiente.

Rafa Marin 6 – Stesso giudizio degli altri componenti del reparto arretrato. Alterna qualche buona cosa a interventi un po’ approssimativi. Può fare meglio, ma la prestazione resta sufficiente.

Olivera 7+ – Il migliore in campo. Fa entrambe le fasi, colpisce un palo e sfiora anche il gol con una conclusione di prima intenzione. In difesa si trova di fronte un avversario pericoloso come Solomon e riesce a limitarlo tantissimo. Una prestazione che conferma tutte le garanzie che può offrire l’uruguaiano.

Gilmour 7 – Continua a funzionare molto bene la coppia con Lobotka. È lui a fare da frangiflutti davanti alla difesa, gioca un numero importante di palloni e trova anche il gol. Una prestazione di grande sostanza, alla quale aggiunge qualità.

Lobotka 6,5 – Sta dimostrando di poter giocare ovunque: a destra, a sinistra, più avanti o più basso. È un calciatore di livello superiore e, oltre alla grandissima qualità, continua a mostrare un’intelligenza calcistica sopra la media. Con Gilmour forma una coppia nella quale lo slovacco può alzarsi maggiormente quasi da mezzala.

De Bruyne 6 – Prestazione da luci e ombre e destinata a dividere le opinioni. Commette anche qualche errore, uno dei quali poteva costare caro, ma nel finale mette un paio di palloni da calciatore di un altro livello. Proprio per questo è condivisibile la scelta di Allegri di tenerlo in campo: quando il Napoli attacca, la sua qualità può sempre produrre qualcosa. Può fare molto meglio, ma il finale gli vale la sufficienza.

Politano 6,5 – Convince. La gestione del minutaggio può aiutarlo: facendogli evitare sistematicamente i 90 minuti si può aumentare la sua qualità e soprattutto la lucidità. In questo modo il Napoli può ritrovarselo più fresco nel medio-lungo periodo. Con le sue caratteristiche potrebbe diventare un’arma importante anche entrando dalla panchina.

Lang 6 – Mostra qualche iniziativa e maggiore personalità rispetto alle precedenti prestazioni. Prova anche un paio di conclusioni, seppure senza fortuna. Resta da rivedere qualche atteggiamento, soprattutto al momento dell’uscita dal campo. Il Napoli lo sta aspettando, ma il tempo comincia a scorrere e serviranno ulteriori segnali.

Hojlund 5 – Il peggiore in campo. Non convince e il voto è quasi generoso considerando la stima nei suoi confronti. Avrebbe potuto sfruttare meglio un paio di palloni in profondità particolarmente adatti alle sue caratteristiche. Deve abituarsi al metro arbitrale della Serie A e utilizzare meglio il fisico, resistendo maggiormente ai contatti. Tocca pochi palloni, ed è un alibi, ma proprio per questo deve riuscire a essere più efficace quando viene coinvolto nella fase offensiva.

I subentrati

Lucca 5,5 – Tanta voglia di fare, ma tende sempre a strafare e questo non rappresenta un aspetto positivo. Preoccupa soprattutto quando arretra nella propria area di rigore e prova a intervenire allungando la gamba: con la sua struttura fisica basta una frazione di secondo sbagliata per rischiare di provocare un calcio di rigore. Allegri dovrebbe provare a tranquillizzarlo anche mentalmente. Il ragazzo può avere qualcosa in più, ma in questo momento la testa non sembra accompagnare un percorso produttivo. La lunga sosta può aiutarlo: bisogna concedergli ancora tempo e altre partite prima di arrivare a valutazioni definitive.

Favasuli 6,5 – Entra e ancora una volta lascia il segno, andando anche vicino al gol. Non serve aggiungere molto: il suo impatto testimonia la bontà del ragazzo e lascia pensare che possa diventare sempre più utile nel corso della stagione.

Neres 6 – Va anche vicino al gol. Gli manca ancora qualcosa, ma è sulla buona strada. La speranza è soprattutto che la condizione fisica lo assista e gli permetta di trovare continuità. Può diventare un fattore importantissimo per il Napoli nella fase offensiva. Anche giocando a sinistra, zona non propriamente preferita, riesce a costruirsi una grande occasione con il mancino, trovando però l’ottima risposta di De Gea.

Allegri 6 - È lo stesso allenatore ad ammettere che si può fare e dare di più, a cominciare da lui. Alla squadra serve maggiore “cazzimma”, come sottolineato anche da Politano nel post-partita. È uno degli aspetti sui quali bisogna lavorare maggiormente. Il Napoli deve soprattutto imparare a interpretare meglio le diverse fasi della gara: quando c’è la possibilità di continuare ad attaccare non può retrocedere e limitarsi a gestire, rischiando poi di subire il gol. Al momento la squadra fatica ancora a produrre un numero di occasioni tale da mettere al sicuro le partite. C’è quindi molto da lavorare, anche dal punto di vista difensivo, perché qualche sbavatura si è vista anche contro la Fiorentina.