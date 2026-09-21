Parole 'disarmanti': Gilmour e quella frase criticata dai quotidiani

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A pesare è soprattutto la classifica: il Napoli vede infatti la vetta lontana sei punti, mentre la zona Champions è distante cinque lunghezze.

Il pareggio contro la Fiorentina accende un primo campanello d’allarme in casa Napoli.In un pezzo dedicato al momento della squadra di Massimiliano Allegri, la Repubblica si sofferma sulla distanza tra le aspettative che avevano accompagnato l’inizio della stagione e quanto mostrato finora dagli azzurri: «I leader dello spogliatoio gli avevano garantito di volersi lasciare alle spalle lo stress di un biennio dispendioso», sentendosi pronti a ritrovare la stessa fame di vittorie del passato.

Napoli, promesse non mantenute e vetta distante sei punti

Il campo, almeno per il momento, non avrebbe però confermato quelle sensazioni. Repubblica sottolinea come «le promesse sono però per il momento rimaste tali», evidenziando che il pareggio conquistato in Toscana «ha tardivamente fatto scattare l’allarme». A pesare è soprattutto la classifica: il Napoli vede infatti la vetta lontana sei punti, mentre la zona Champions è distante cinque lunghezze.

Nel pezzo trova spazio anche Billy Gilmour, autore del gol azzurro contro la Fiorentina. Il quotidiano definisce «disarmanti» le dichiarazioni dello scozzese al termine della partita, riportando il suo commento sulla prestazione della squadra: «La prestazione c’è stata, va bene così».