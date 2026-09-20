Del Genio: “Preoccupato! Si parla di singoli, ma Napoli non sviluppa e non pressa! Con questo gioco…”

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Paolo Del Genio analizza il Napoli dopo Firenze e sottolinea le difficoltà nel gioco della squadra di Allegri.

Paolo Del Genio, attraverso il canale YouTube Napolità, ha analizzato il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina e alla vigilia della lunga sosta: “Arriviamo alla sosta, a questa lunga sosta di due settimane, con una situazione di classifica non positiva: più o meno metà classifica, sette punti in sei partite, a sei punti dalla vetta e anche dalla zona Champions. Il distacco è notevole. Ora vediamo come finiranno tutte le gare, però, al di là del distacco, visto che mancano 33 giornate alla fine della stagione, direi che potrebbe non essere quello il problema, anzi non è il problema principale, perché il tempo per recuperare c'è in termini di punti. Ce ne sono talmente tanti a disposizione che c'è tempo per recuperare e ci siamo anche messi alle spalle sfide importanti con Como, Inter. Tutti questi discorsi sono validi”.

“Il Napoli non sviluppa bene e non pressa”

Il giornalista si è soffermato soprattutto sulle difficoltà nel gioco della squadra di Massimiliano Allegri: “Ma che cosa hanno sbagliato De Bruyne e Hojlund oggi? Niente. Non sono stati proprio innescati. Da cosa non sono stati innescati? Dal gioco del Napoli, che non sviluppa bene, non costruisce, non sviluppa con fluidità e quindi non arriva alla parte finale dell'azione, rifinitura e finalizzazione, nel modo migliore possibile”.

Poi la conclusione sul momento degli azzurri: “Per il momento il Napoli dà l'impressione di essere una buona squadra che può migliorare, ma di essere molto lontano dal poter essere una grande squadra. E quest'anno, per andare in Champions, bisogna giocare, avere l'atteggiamento e avere una proposta di gioco da grande squadra”. Secondo Del Genio, dunque, occorrono dei cambiamenti: “Serve qualche cosa di più dal punto di vista proprio del gioco, dell'intensità, della determinazione, del pressing, di tante cose delle quali ho parlato”.