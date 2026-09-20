Vergara resta in panchina, Allegri: "Se fosse entrato e avessimo preso gol, cosa mi dicevate?”

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Allegri spiega perché Vergara non è entrato contro la Fiorentina e rivela un nuovo problema per Anguissa.

Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo della Fiorentina e Antonio Vergara resta in panchina per tutta la partita, nonostante le difficoltà offensive emerse soprattutto nella ripresa. Nel corso della conferenza stampa Massimiliano Allegri ha spiegato la scelta: “Ci poteva dare una mano in quel momento lì, ma ho cambiato idea. Mancavano 5 minuti e ho messo dentro Anguissa, che credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Ci sono 20 giorni di sosta e speriamo recuperi. Ho lasciato dentro De Bruyne che con la qualità che ha poteva trovare una giocata o un'imbucata importante”.

Allegri: “Vergara ottimo giocatore, ma in quel momento serviva esperienza”

Alla domanda sul mancato utilizzo del giovane, appena convocato in Nazionale, Allegri ha ribadito la propria scelta: “In quel momento lì l'esperienza... La partita era più lenta e quindi De Bruyne ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità che ha rispetto a Vergara. Antonio è un ottimo giocatore ma sicuramente è più d'incursione. Ho rischiato, ho messo dentro Anguissa, e purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine. Se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso gol, oggi cosa mi diceva lei? Nel calcio col senno del poi non si va da nessuna parte. La partita è stata fatta bene, ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri”.