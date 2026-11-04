De Bruyne e il problema alla caviglia: la decisione di Allegri per il Porto
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Il belga ha smaltito il problema alla caviglia, ma partirà dalla panchina. Vergara e Lucca le altre soluzioni a disposizione del tecnico
Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne ha smaltito la distorsione alla caviglia che l'aveva costretto ad abbandonare all'intervallo la sfida con la Juve ed è nuovamente a disposizione del tecnico azzurro.
De Bruyne ha recuperato: Allegri pronto a utilizzarlo a gara in corso
Il centrocampista belga dovrebbe comunque partire dalla panchina, ma la sua presenza rappresenta una risorsa preziosa per Allegri, costretto a fare i conti con una rosa fortemente ridimensionata dalle numerose assenze. De Bruyne potrebbe essere utilizzato nella ripresa, offrendo qualità ed esperienza in una partita particolarmente delicata.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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